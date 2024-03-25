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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيكون معيبا..ماكرون يحذر روسيا من تحميل أوكرانيا مسؤولية هجوم كروكوس

ماكرون
ماكرون

حذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، روسيا من "استغلال" هجوم موسكو لإلقاء اللوم على أوكرانيا

وقال ماكرون إن تحميل روسيا مسؤولية هجوم كروكوس على أوكرانيا "سيكون معيبا".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى  أن باريس  اقترحت على موسكو التعاون في مكافحة الإرهاب.

وقبل قليل، قال ماكرون، اليوم الاثنين، إن روسيا كانت ضحية لهجوم داعشي وأن التنظيم الإرهابي الدي يقف وراء إطلاق النار في موسكو حاول مرارا ارتكاب العديد من الهجمات في فرنسا مؤخرا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ماكرون للصحفيين خلال زيارة إلى غيانا الفرنسية: "حاولت هذه المجموعة أيضا ارتكاب العديد من الهجمات على أرضنا".

ورفعت الحكومة الفرنسية يوم الأحد تحذيرها من الإرهاب إلى أعلى مستوى بعد إطلاق النار في موسكو.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال إن بلاده رفعت مستوى التأهب الأمني بعد رصد تهديدات.

وقال أتال عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) إنه "إثر اجتماع مجلس الدفاع في قصر الإليزيه "نظرا لإعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم والتهديدات التي تلقي بظلالها على بلادنا، فقد قررنا رفع التأهب الأمني إلى أعلى مستوى" بعد خفضه إلى المستوى الثاني في مطلع العام".
وجاء  التصريح بعد يومين من هجوم دام في روسيا أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه وأسفر عن مقتل 137 شخصا.

وشهدت روسيا الأحد يوم حداد وطني بعد المجزرة التي أوقعت 137 قتيلا في قاعة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو، في هجوم هو الأكثر حصدا للأرواح في البلاد منذ نحو عقدين والأكثر فتكا في أوروبا وتبناه تنظيم داعش.

لكن السلطات لم تشر إلى مسؤولية هذه الجماعة، متحدثة في المقابل عن تورط أوكراني.

وأعلنت الأجهزة الصحية مساء الأحد حصيلة جديدة للمصابين بلغت 182 جريحا ما زال 101 منهم في المستشفيات.

وفي حين أعلن المحقّقون ارتفاع حصيلة القتلى إلى 137 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، بعدما كانت الحصيلة السبت 133 قتيلا، يتواصل البحث عن ضحايا بين أنقاض المبنى الذي يضمّ صالة للحفلات الموسيقية

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