ماكرون مخاطبا نتنياهو: فرنسا تريد وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين 22 أبريل 2024 اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحث خلاله التصعيد في منطقة الشرق الأوسط والعدوان المستمر على قطاع غزة.

أكد الرئيس الفرنسي خلال مباحثاته مع نتنياهو مجددا رغبة فرنسا في تجنب التصعيد في الشرق الأوسط والتصدي لجهود إيران لزعزعة استقرار المنطقة، وفقا للبيان الصادر عن مكتب ماكرون.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون أكد لنتنياهو مجددا أن فرنسا تريد وقفا فوريا ودائما لإطلاق النار في غزة وأن فرنسا تعمل على محاولة تخفيف التوترات الناجمة عن الاشتباكات على الحدود بين إسرائيل ولبنان.