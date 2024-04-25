محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة

قام عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، بجولة ميدانية بمدينتي الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة في إطار جولاته الميدانية اليومية لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والميادين.

وشملت الجولة المرور بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، ومنها محور مدينة الخصوص، ومحور شركات البترول، ومحور العصار، وشارع 15 مايو، وشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة وشارع تحمد عرابي ومحيط مستشفى الناس بحي غرب شبرا الخيمة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ محور مدينة الخصوص ومحور العصار، موجهاً باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة من على الجانبين، بالإضافة إلى رفع تراكمات ومخلفات الهدم على جانبي الطريق، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة، وبشارع 15 مايو وشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة.

ووجه المحافظ باستغلال الجزر الوسطى من خلال التشجير، وإقامة أنشطة استثمارية تفتح فرص عمل للشباب وتدر عائدا لصندوق خدمات المحافظة.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد شارع أحمد عرابي ومحيط مستشفى الناس بحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة سير أعمال النظافة.

وناشد المواطنين التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقائها في الشوارع، للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة.

كما وجه بتكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

ووجه برفع المخلفات أول بأول مع التنسيق مع مديرية أمن القليوبية لعمل ورديات ليلية لضبط السيارات التي تلقي بالمخلفات بتلك المناطق.