حصلنا على أحكام بالملايين في التهرب الجمركي.. قضايا الدولة: كل وزارة تلجأ لنا

قال المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، إن جميع الوزارات والهيئات تلجأ إلى الهيئة، معقبا: “كل وزارة تلجأ لنا بحكم الدستور والقانون.. ولا يوجد مفر من هذا”.

وأضاف الفخراني، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أنه تم الحصول على قضايا بالملايين خاصة بالتهرب الجمركي، قائلا: “نحن والنيابة العامة نكون فى قارب واحد فى هذا الأمر .. هم يطالبون بالشق الجنائي ونحن بالشق المدني”.

وتابع المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة: “هناك تفاهمات جيدة تمت بيننا وبين النائب العام فى الفترة الأخيرة أن قضايا التهرب الجمركي تقوم النيابة بالإستئناف فى حال كان الحكم به إهدار للمال العام”.