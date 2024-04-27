مظاهرات في إسرائيل تطالب باستقالة نتنياهو وعودة الأسرى لدى حماس

ينظم آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، مظاهرات تطالب باستقالة حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو وعودة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن تقام المظاهرات في تل أبيب وعدد من المراكز الأخرى، من بينها القدس وقيسارية وحيفا وبئر السبع، وفقا لما ذكرته صحيفة "هآرتس".

ووفقا للصحيفة ستنظم المظاهرة الرئيسية المطالبة باستقالة نتنياهو وإجراء انتخابات عند تقاطع كابلان في تل أبيب، وفي وقت لاحق ستكون هناك أيضًا مظاهرة لأفراد عائلات الأسرى للمطالبة بإجراء انتخابات أمام شعار بيجن في الكريا..

وستنظم المظاهرة في قيسارية بالقرب من منزل نتنياهو. وفي حيفا، من المتوقع أن تنطلق مسيرة من ساحة القاعة وسط الكرمل باتجاه مركز حوريب، حيث ستقام المسيرة الرئيسية.

وخرجت هذا الأسبوع عدة مظاهرات تطالب بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى، من بين تظاهرات أخرى أمام منزلي نتنياهو في القدس وقيسارية وأمام منزل الوزير بيني جانتس.

وطالب المتظاهرون أمام منزل جانتس، أمس، بالاستقالة من الحكومة وأشعل بعضهم النار.

ويوم الأربعاء، تظاهر المئات في القدس المحتلة بالقرب من منزل نتنياهو بعد نشر شريط الفيديو الذي ظهر فيه الأسير هيرش جولدبيرج بولين وهو محتجز لدى حماس، وأشعل المتظاهرون النار ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.