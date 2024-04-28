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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 28-4-2024

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر أغلي أعيرة الذهب و هو سعر عيار 24  الأعلى فئة نحو 3520 جنيهًا للبيع و 3542 جنيهًا للشراء وذلك  خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 28-4-2024.

وثبت   سعر الذهب في مصر اليوم  في محلات الصاغة دون أي تغيير يذكر على مستوي الأعيرة الذهبية على اختلاف أنواعها وأشكالها.

تذبذب في سعر الذهب بعد انخفاض كبير في الأسواق| تفاصيل

سعر أشهر أعيرة الذهب اليوم في محلات الصاغة 24-4-2024

أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 2335 دولارًا للبيع و2336 دولارًا للشراء.

عيار 14 

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2059 جنيهًا للبيع و 2072 جنيهًا للشراء.

عيار 18 

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 2640 جنيهًا للبيع و2657 جنيهًا للشراء.

تراجع طفيف 

وهوى سعر المعدن الأصفر في ختام تعاملات أمس مقدار طفيف لم يجاوز 10 جنيهات في الجرام الواحد، على مستوى الأعيرة المختلفة بمعظم مناطق ومدن الجمهورية.

عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر تداولاً نحو 3080 جنيهًا للبيع و3100 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24.64 ألف جنيه للبيع و 24.8 ألف جنيه للشراء.

تراجع في البورصات العالمية

وتراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2.3 % وبقيمة 54 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء  الجمعة، كما شهد المعدن الأصفر حالة من التماسك والثبات، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية، ووسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي في الأول من مايو المقبل، لتحديد مصير أسعار الفائدة.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3110 جنيهات، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت الأوقية مساء الجمعة عند مستوى 2337 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3554 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2666 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24880 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات الجمعة الماضية  افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3100 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3105 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 20 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2334 دولارًا، ولامست مستوى 2350 دولارًا واختتمت التعاملات عند مستوى 2337 دولارًا.

معدلات التضخم 


وفي سياق متصل، ارتفعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة بأكبر من التوقعات على أساس سنوي في شهر مارس الماضي، والتي تعزز من استمرار الفيدرالي الأمريكي في تطبيق سياسته المتشددة، وتأجيل خفض أسعار الفائدة لشهر سبتمبر المقبل.
وكشفت وزارة التجارة الأمريكية الجمعة الماضية في قرير لها،  ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 2.8% عن العام الماضي في شهر مارس.
في حين سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري 0.3% في شهر مارس، وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي على أساس سنوي نحو 2.7.
ولفت التقرير، إلى ارتفاع الدخل الشخصي بنسبة 0.5% الشهر الماضي، كما ارتفع معدل الإنفاق الشخصي بنسبة 0.8%.

ارتفاع في السوق المحلي

ارتفع سعر الذهب في مصر بشكل طفيف خلال تداولات الخميس الماضي في ظل تأثر سعر الذهب المحلي بتحركات سعر اونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى استمرار التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.

 

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات  الجمعة الماضية عند المستوى 3110 جنيهات للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3115 جنيها للجرام، وكان قد ارتفع الخميس الماضي بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 3100 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة  أمس الأول عند 3090 جنيها للجرام.

 

ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي في نهاية الاسبوع الماضي على التوالي ساعد على ارتفاع سعر الذهب بمصر خلال جلسة اليوم، وذلك بعد ارتفاع طفيف الجمعة الماضية ، حيث يستمر التذبذب حول المستوى 3100 جنيه للجرام، والذي يوضح عدم وجود اتجاه واضح في السوق خلال الفترة الحالية، وأن السعر يعتمد فقط على التغيرات في سعر الأونصة العالمية وسعر الصرف.

سعر الدولار التحوطي الذي يسعر به الذهب قد تراجع أيضاً ليصبح أقل من سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، في ظل استمرار عمليات تصدير الذهب لتعويض ضعف الطلب المحلي خلال الفترة الحالية.

 

بينما نجد أن مبادرة زيرو جمارك المسئولة عن دخول الذهب بصحبة العائدين من الخارج بدون رسوم جمركية من المفترض لها أن تنتهي في 10 مايو القادم، وهو ما سيكون له تأثير على حركة سعر الذهب المحلي.

تساهم المبادرة في زيادة المعروض من الذهب المحلي في ظل توقف عمليات استيراد الذهب، وبالتالي مع توقف المبادرة واستمرار عمليات التصدير الحالية للذهب قد نشهد عودة الأسعار إلى الارتفاع، خاصة في حال عاد الطلب المحلي إلى التزايد حيث سنشهد تراجع في المعروض من الذهب وبالتالي ارتفاع في السعر.

وفي سياق منفصل توقعت مؤسسة جولدمان ساكس العالمية الأسبوع الماضي  أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بمقدار 2% خلال اجتماعه القادم في شهر مايو، حيث تتوقع المؤسسة العالمية تراجع التضخم إلى 20% بنهاية العام الجاري.

وقد أشار البنك المركزي المصري في تقرير أخير له أن مصر قد قامت بسداد أكثر من 28.8 مليار دولار خلال 12 شهر من أكتوبر 2022 وحتى سبتمبر 2023، وذلك لسداد أقساط ديون وفوائد مستحقة، ليشير البنك ان إجمالي حجم الدين الخارجي لمصر وصل إلى 164.5 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2023.

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