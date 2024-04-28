مصرع وإصابة 12 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي بالدقهلية

لقى أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون إثر وقوع حادث تصادم سياره ميكروباص وملاكي أمام قرية شها بمركز المنصورة بالدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا، من مركز شرطة المنصورة ببلاغ الأهالي لإدارة شرطه النجدة بوقوع حادث تصادم على طربق شها- دكرتس أمام قاعة أفراح أبوباشا بالقرب من قرية شها ووجود متوفين ومصابين على طريق (المنصورة - دكرنس).

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكي على طريق شها طريق (دكرنس المنصورة ) أمام قاعة ابو باشا ووفاة 4 أشخاص فيما أصيب 8 آخرون.

كما انتقلت 8 سيارات لنقل جثامين المتوفين والمصابين وتم نقلهم لمستشفى المنصورة الدولي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابه العامة.