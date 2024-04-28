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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ذكاء اصطناعي|تطبيقات تقوم بتعرية ملابس الفتيات على هواتف iPhone.. والشركة تزيل 3 منها

فضيحة كبيرة..تطبيقات
فضيحة كبيرة..تطبيقات تقوم بتعرية ملابس الفتيات على هواتف iPh

بعد أيام قليلة من انتشار أخبار حول ميزة ذكاء اصطناعي مشكلة تقوم بإزالة الملابس في هواتف هواوي، ظهرت أخبار مماثلة تتعلق بشركة آبل (عبر 404 ميديا).

وقد قامت الشركة بإزالة ثلاث تطبيقات من متجر التطبيقات التي تُعرف بأنها "مُولِّدات فنية" ولكنها كانت تروّج لنفسها على إنستجرام ومواقع للكبار يُزعم أنها يمكنها "تعرية أي فتاة مجانًا".

واستغلت هذه التطبيقات الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور عاريـ.ـة مزيفـ.ــة لأشخاص يرتدون ملابس.

بينما لا تُظهر الصور عريًا فعليًا، إلا أن التطبيق يمكنه إنشاء صور يمكن استخدامها للتحرش والابتزاز وانتهاك الخصوصية.

ما يثير القلق هو أن استجابة آبل جاءت بعد أن قامت "404 ميديا" بمشاركة روابط للتطبيقات وإعلاناتها.

ومن المفاجئ أن هذه التطبيقات كانت متوفرة في متجر التطبيقات منذ عام 2022، حيث كانت تروّج لميزة "تعرية" على مواقع للكبار.

فضيحة كبيرة..تطبيقات تقوم بتعرية ملابس الفتيات على هواتف iPhone

وتقترح التقارير أيضًا أنه تم السماح في البداية لهذه التطبيقات بالبقاء في متجر التطبيقات إذا قاموا بإزالة الإعلانات من موقع الكبار.

ومع ذلك، قام أحد التطبيقات بعرض الإعلانات حتى عام 2024، عندما قامت جوجل بإزالته من متجر Play.
وقررت آبل الآن إزالتها أخيرًا من متجر التطبيقات.. ومن المثير للقلق بعض الشيء رؤية طبيعة الاستجابة التصحيحية للتطبيقات والإمكانية المحتملة لاستغلال المطورين للثغرات.

 

تأتي هذه الحادثة في وقت حساس بالنسبة لشركة آبل. WWDC 2024 على الأبواب ومن المتوقع أن تقدم الشركة إعلانات كبيرة حول الذكاء الاصطناعي لنظام iOS 18 وسيري.

لقد كانت آبل تبني سمعة لتطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول، حتى وصلت إلى حد ترخيص بيانات التدريب بشكل أخلاقي.

وعلى العكس من ذلك، تواجه Google وOpenAI دعاوى قضائية بتهمة استخدام محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر لتدريب أنظمتهم الذكية.. ويمكن أن تؤثر إزالة آبل المتأخرة لتطبيقات NCI سلبًا على الصورة التي بنيتها بعناية.

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