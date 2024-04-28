عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة: تنفيذ 35 قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة

ازالة تعديات
ازالة تعديات

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن وأحياء المحافظة مؤكداً على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


واطلع المحافظ على جهود الحملات التي تم تنفيذها بمراكز ومدن منشأة القناطر والبدرشين والوراق والعياط بإجمالي ٣٥ قرار تم تنفيذه علي مدار يومين  بإجمالي مساحة حوالي ٣٠ ألف م٢ .  


حيث شهد مركز ومدينة منشأة القناطر تنفيذ ٢٠ قرار إزالة لتعديات علي الأراضي املاك الدولة ولاية الري بقري ابو غالب ووردان وبني سلامة بمساحة ٢٥ ألف و ٧٩٥ م٢ وقد تم إزالة التعديات وتسليم الأراضي إلي جهة الولاية بالتعاون مع الاجهزة الأمنية إلي جانب إزالة ٤ حالات تعدي علي الاراضي الزراعية بمنطقة عزبة شريف بقرية وردان بمساحة ٤٠٠م٢ . 


وشملت الجهود إزالة جمالون مقام بدون ترخيص بحي الوراق وحالتين تعدي بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بمساحة ٢٢٠م٢ بقرية برنشت بمركز العياط . 


وفي مركز ومدينة البدرشين تم إزالة ٨ حالات تعدي علي الاراضي املاك الدولة ولاية الري بقري مزغونة والشوبك وابو رجوان والطرفاية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 


وأكد محافظ الجيزة على الأهمية القصوي التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية .

IMG-20240428-WA0018
IMG-20240428-WA0018
IMG-20240428-WA0019
IMG-20240428-WA0019
IMG-20240428-WA0016
IMG-20240428-WA0016
IMG-20240428-WA0015
IMG-20240428-WA0015
IMG-20240428-WA0011
IMG-20240428-WA0011
IMG-20240428-WA0017
IMG-20240428-WA0017
IMG-20240428-WA0012
IMG-20240428-WA0012
IMG-20240428-WA0013
IMG-20240428-WA0013

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ حول خطأ إمام عاشور في حق الأهلي

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

إنهاء الحرب بغزة لصالح الصفقة.. الكشف عن المقترح المُقدّم من إسرائيل لحماس

لن أغفر لمن آذاني.. تعليق مثير لـ ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

قطر تدعو إسرائيل وحماس لإظهار الجدية والالتزام في مفاوضات الهدنة

انت مش شايف.. تفاصيل جديدة في واقعة مشادة محمد صلاح ويورجن كلوب

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يتابع جهود مديرية التموين لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية والمخابز

رفع 7000 طن مخلفات ورتش من نهاية شارع المنشية بجوار الدائري بالهرم

محافظ الجيزة يوجه بسرعة بدء أعمال تطوير الطريق السطحى أسفل محور كمال عامر

«الشباب والرياضة بالجيزة»: وقف عمل حمامات السباحة المُخالفة لهذه الشروط والضوابط

محافظة الجيزة تزيل تعديات على الطريق العام وبروز لمحال تجارية وأكشاك بالشوارع

تنفيذ قافلة بيطرية مجانية بناهيا في الجيزة

محافظة الجيزة: إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمنطقة «أ» بحدائق الأهرام لتحسين الخدمة

لمنع التعديات .. محافظة الجيزة تشن حملات بشوارع الطوابق وكعبيش والمشربية

ترشيحاتنا

فصلوني من الكلية.. طالبة جامعة حلوان تروي تفاصيل مثيرة| فيديو

تغريم عمرو السولية وحسين الشحات ماليا بسبب مباراة مازيمبي.. اعرف السبب

بلينكن يزور مستوطنة بئيري بعد هجوم 7 أكتوبر

مساعد وزير التموين: أزمة السكر لم تكن مشكلة إنتاج ولكن «سوء التوزيع» السبب

مصدر قيادي بكتائب القسام يكشف تطورات الحالة الصحية لأسير يحمل الجنسية الأمريكية

برودة ليلاً وأمطار رعدية .. تحذيرات من حالة الطقس الساعات المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحب كله.. أحدث ظهور لـ ابنة عبلة كامل وحفيدتها

بسبب عيب خطير.. هوندا تستدعي 221 من موتوسيكلاتها باهظة الثمن

لن أغفر لمن آذاني.. تعليق مثير لـ ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا

أنا مبهورة به.. بسمة بوسيل تزور المتحف المصرى

فيديو

بعد أن كذّبه الكينج وشريف منير.. عمر كمال يسخر من حسن شاكوش

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ