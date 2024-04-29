200 شخص وفي الشوارع.. تظاهرات واعتصام بداخل جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة

قال فريد موسى، أحد منظمي التظاهرات والاعتصام أمام جامعة جورج واشنطن بـ الولايات المتحدة الأمريكية، إن هناك نحو 200 شخص يشاركون في المسيرة الاحتجاجية والاعتصام في الجامعة ضد الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال موسى في تصريحات لوكالة تاس الروسية، إن التظاهرات والاعتصام يقام لليوم الرابع على التوالي في حرم جامعة جورج واشنطن.

وأضاف: "نحن نحتج في الحرم الجامعي لمدة 4 أيام ضد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة، وقد تجمع حوالي 200 منا هنا، ويحتاج سكان العاصمة، في مقاطعة كولومبيا، إلى معرفة أن الفلسطينيين يتعرضون للقمع، لافتا إلى أن الاحتجاجات تقام لإظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن خيام الاعتصام متواجدة بداخل حرم جامعة جورج واشنطن وخارجها في الشوارع المحيطة بالجامعة.