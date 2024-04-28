حراك الجامعات الأمريكية.. استمرار الاحتجاجات القوية وتحذير خطير

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية أنه مع تصاعد التوتر بشأن مخيم لدعم الفلسطينيين في جامعة كولومبيا بنيويورك اقتحمت الشرطة الحرم الجامعي هذا الشهر واعتقلت أكثر من 100 متظاهر.

لكن سرعان ما تحول الأمر ليشارك الآلاف ويتم تبعًا لذلك اعتقال العشرات من طلاب آخرين من جامعتي نيويورك وييل.

وفي جامعة تكساس في أوستن تحركت شرطة مكافحة الشغب على ظهور الخيل لتفريق مظاهرة مماثلة بينما تم أيضًا اعتقال ما يقرب من 100 شخص في جامعة جنوب كاليفورنيا .

في جامعة إيموري في أتلانتا ، استخدمت الشرطة كرات الفلفل لتفريق تحرك مؤيد للفلسطينيين واعتقلت 28 شخصًا من بينهم العديد من الأساتذة الجامعيين.

وفي كلية إيمرسون في بوسطن ، ألقي القبض على 108 متظاهرا وأصيب أربعة ضباط.

أدت الضربات الإسرائيلية المدمرة على غزة إلى مقتل (استشهاد) أكثر من 34 ألف فلسطيني، وهو ما أدى إلى مثل هذا التحرك الرافض من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ويواصل الطلاب احتجاجاتهم رغم بدء أسبوع الاختبارات النهائية حيث يستمر طلاب جامعة كولومبيا بالتظاهر دعماً لغزة.

وحول ذلك علق متحدث باسم مؤسسة الحقوق الفردية من أن استدعاء إدارات الجامعات الشرطة المسلحة للحرم الجامعي سيكون ذكرى مظلمة.