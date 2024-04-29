اجتماع عاجل لوزراء دفاع «الناتو» لإرسال مساعدات إلى أوكرانيا| تفاصيل

أعلن المكتب الصحفي لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الاثنين، أن وزراء دفاع حلف الناتو سيعقدون اجتماعا في بروكسل في 16 مايو 2024، سيناقشون خلاله دعم أوكرانيا، من بين أمور أخرى.

وقال المكتب الصحفي في بيان له: "ستشهد الجلسة الأولى اجتماعًا لرؤساء الدفاع في شكل مجلس الناتو وأوكرانيا لمناقشة الحرب الروسية على أوكرانيا، والوضع على الأرض، والدعم المستمر لحلف شمال الأطلسي والحلفاء لأوكرانيا".

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أن أنظمة الدفاع الجوي والقذائف التي وعد بها حلفاء أوكرانيا بالفعل ليست كافية، وهناك حاجة إلى المزيد.

وأضاف ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في كييف، أن الناتو يعمل على ضمان تزويد حلفائه لأوكرانيا بمزيد من قدرات الدفاع الجوي.

وتابع أمين عام الناتو: "لقد كانت هناك إعلانات رئيسية وثانوية حول المساعدة القادمة، ولكننا بحاجة إلى المزيد، وركزنا جهودنا على أنظمة الدفاع الجوي باتريوت".

في المقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال المنتدي الاقتصادي العالمي في الرياض، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لم يكن لديه قط أي مخططات خبيثة ضد روسيا، ولن يكون لديه مثل هذه المخططات في المستقبل.