وزير الخارجية الأمريكي ينفي وجود مخططات لدى الناتو لاستهداف روسيا

خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض..

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لم يكن لديه قط أي مخططات خبيثة ضد روسيا، ولن يكون لديه مثل هذه المخططات في المستقبل.

وقال بلينكن في المنتدى الاقتصادي العالمي في المملكة العربية السعودية بالرياض: "كما ذكرت من قبل، فإن حلف الناتو هو تحالف دفاعي، وليس لديه أي مخططات تجاه روسيا، ولم يكن لديه مثل هذه المخططات قط، ولن يكون لديه مثل هذه المخططات أبدًا".

وخلال قمة يوليو 2023 في فيلنيوس، وصف قادة الناتو روسيا بأنها "أخطر تهديد مباشر للأمن"، ووافقوا على أول خطة دفاعية في حالة الصراع مع روسيا منذ حقبة الحرب الباردة.

وفي أواخر مارس الماضي، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المزاعم الغربية بأن موسكو تخطط لخوض حرب ضد حلف شمال الأطلسي بأنها هذيان.