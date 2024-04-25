حرب شاملة.. روسيا تحذر حلف الناتو من نشر أسلحة نووية في بولندا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن منشآت الأسلحة النووية الأمريكية المحتملة في بولندا ستتم إضافتها على الفور إلى قائمة الأهداف المشروعة التي سيتم ضربها في حالة حدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، أن السلطات البولندية لم تخف طموحاتها بنشر الأسلحة النووية الأمريكية المنتشرة في أوروبا على أرضيها، لقد تحدثوا عن هذا الأمر منذ فترة طويلة".

وتابعت زاخاروفا: "إنهم ما زالوا يعلقون على هذا الأمر، ويربطونه بسياستهم العدائية تجاه روسيا، والانطباع هو أن وارسو تسعى بشكل جنوني إلى جذب المزيد من الاهتمام من المخططين العسكريين في هيئة الأركان العامة الروسية".

وشددت المتحدث باسم الخارجية الروسية على أنه "كما يمكنك الافتراض، في حالة ظهور أسلحة نووية أمريكية على الأراضي البولندية، ستتم إضافها على الفور إلى قائمة الأهداف المشروعة التي سيتم ضربها في سيناريو المواجهة العسكرية المباشرة مع الناتو".