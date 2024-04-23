أمين عام الناتو يرد على مزاعم نشر أسلحة نووية للحلف في بولندا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، إن حلف الناتو ليس لديه خطط لتغيير تكوين قواته النووية أو نشر مثل هذه القوات في بولندا.

وأوضح ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في وارسو: "لا توجد خطط لتوسيع ترتيبات التقاسم النووي للناتو، ولا خطط لنشر المزيد من الأسلحة النووية في دول إضافية بالناتو".

وفي وقت سابق، قال الرئيس البولندي أندريه دودا في مقابلة مع صحيفة "فاكت"، إن السلطات البولندية تعتزم نشر رؤوس حربية نووية على الأراضي البولندية في إطار برنامج المشاركة النووية التابع لحلف شمال الأطلسي.

وزعم دودا أن النشر المحتمل للرؤوس الحربية النووية لحلف شمال الأطلسي في بولندا سيكون خطوة نحو ردع روسيا.

ولكن أمس الاثنين، قال الرئيس البولندي أندريه دودا، إن مشاركة بولندا في برنامج المشاركة النووية التابع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" كان موضوع نقاش، لكن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الصدد.

وأضاف دودا خلال مؤتمر صحفي: "لم يتم اتخاذ أي قرار"، مشيرا إلى أن هذه القضية تطرح بين الحين والآخر خلال لقاءاته مع شركاء الناتو.