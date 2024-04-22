الرئيس البولندي يكشف حقيقة نشر أسلحة النووية تابعة لـ«الناتو» في بلاده

قال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الإثنين، إن مشاركة بولندا في برنامج المشاركة النووية التابع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" كان موضوع نقاش، لكن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الصدد.

و|اضاف “دودا” خلال مؤتمر صحفي: "لم يتم اتخاذ أي قرار"، مشيرا إلى أن هذه القضية تطرح بين الحين والآخر خلال لقاءاته مع شركاء الناتو.

وسبق أن قال دودا في مقابلة مع صحيفة “فاكت”، إن السلطات البولندية تعتزم نشر رؤوس حربية نووية على الأراضي البولندية في إطار برنامج المشاركة النووية التابع لحلف شمال الأطلسي.

وأضاف الرئيس البولندي أنه ناقش هذه القضية مرارا وتكرارا مع شركاء الولايات المتحدة.

وردا على ذلك، ادعى رئيس الوزراء البولندي، دونالد تاسك، أن مثل هذه القضايا هي من صلاحيات الحكومة، ودعا دودا إلى شرح الدوافع وراء مثل هذا البيان الصاخب.

وانتقدت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريح الرئيس البولندي بنشر أسلحة النووية على أراضي بلادة ووصفته بأنه "استفزازي".

وقالت زاخاروفا: "لا تخفي السلطات البولندية سعيها للتقرب من الأسلحة النووية الأمريكية المنتشرة في أوروبا، وتستخدم هذه الطموحات بنشاط في سياستها العدائية لـ روسيا".