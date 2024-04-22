بولندا: لا نية لتقديم نظام باتريوت إلى أوكرانيا

جدد رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، حديثه بأن بلاده ليس لديها إمكانية تزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت، وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وفي وقت سابق، أكد تاسك، أن بولندا ليس لديها القدرة على توريد أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا.

وأضاف رئيس الوزراء البولندي “كما تعلمون، قدمت ألمانيا مثالاً من خلال نقل نظام باتريوت مرة أخرى إلى أوكرانيا، ودعت الدول التي لديها قدرات مماثلة إلى الانضمام أيضًا إلى هذه المبادرة، هذا لا ينطبق على بولندا”.

وأشار إلى أنه: "ليس لدينا حاليًا ما يكفي من صواريخ باتريوت لنتمكن من مشاركتها".

ووفقا له، فإن السلطات الهولندية مستعدة لتمويل شراء نظام باتريوت واحد لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز عن أمله في أن تتمكن دول الناتو من تزويد أوكرانيا بستة أنظمة باتريوت إضافية.