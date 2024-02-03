الرئيس البولندي: غير واثق من قدرة أوكرانيا على إعادة القرم إلى سيطرتها

اعترف الرئيس البولندي أندريه دودا في مقابلة مع قناة "كانال زيرو" بأنه غير واثق من قدرة أوكرانيا على إعادة شبه جزيرة القرم إلى سيطرتها.

وقال الرئيس البولندي: "لا أعرف ما إذا كانت أوكرانيا ستعيد شبه جزيرة القرم"، مذكراً بأن شبه الجزيرة لها أهمية خاصة من وجهة نظر تاريخية، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

واقترح دودا الرجوع إلى التاريخ وتذكر أن "شبه جزيرة القرم كانت في أيدي روسيا لفترة طويلة".

وأصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية بعد إجراء استفتاء هناك في مارس 2014: كان غالبية السكان يؤيدون إعادة التوحيد مع روسيا.

وأكد الكرملين مراراً وتكراراً أن شبه جزيرة القرم جزء لا يتجزأ من روسيا وأن المطالبات بالأراضي الروسية ستتلقى الرد المناسب.