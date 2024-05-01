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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جمعية الأورمان بأسوان توقع الكشف الطبي لـ 132 مريضا

جهود جمعية الاورمان
جهود جمعية الاورمان بأسوان

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 132 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقري عزبة الواحي وعزبة حجاجي والمربعات بمركز كوم أمبو، وقرى الأمبركاب وأبوالريش والسيل الريفي وكيما والناصرية بمركز أسوان، بالتعاون مع المستشفى الجامعى أسوان، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

 

وقال محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان إن تنظيم القافلة تم وفق خطة تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بأسوان، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.
 

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جهود 

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان بأنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

 

وأضاف أن الجمعية بمحافظة أسوان نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة ، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وتم توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

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