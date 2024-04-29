محافظ أسوان: وضع حجر الأساس لمجمع التمور ومنتجات النخيل داخل قرية فارس «قريبا»

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعا مع فريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية فى مجالات التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية لصعيد مصر، والممول من الاتحاد الأوروبي، ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم مستشار الوزير ومدير المشروع.

وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفني للوزارة، والفريق الاستشاري، وفريق العمل بالمشروع، فضلاً عن مجموعة من المستثمرين كممثلين للقطاع الخاص، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ويأتي ذلك فى إطار الجهود المتواصلة والتنسيق المستمر بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسوان لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مشروعات

تناول الاجتماع مناقشة مقترحات تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية لمحافظة أسوان ، والتي من أبرزها مشروع تطوير نموذج مجمع متكامل للتمور وإعادة تدوير مخلفات النخيل.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على سعى المحافظة المستمر لفتح آفاق جديدة من الاستثمار فى كافة المجالات ، وخاصة فى ظل الدعم المتواصل والاهتمام الملحوظ من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بهذا الملف الهادف لخلق مناخ جاذب للفرص الاستثمارية المتنوعة ، ووسط متابعة دؤوبة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتعزيز الفرص الاقتصادية التي تسهم في تحقيق القيمة المضافة بالجودة العالية.

وقال أشرف عطية بأنه تم اتخاذ خطوات سريعة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع إنشاء مركز نموذجي متكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور داخل قرية فارس بمركز كوم أمبو، ليتم قريبا وضع حجر الأساس لمجمع التمور ومنتجات النخيل، والذي سيحمل طابع الهوية البصرية للمحافظة، وليصبح براند عالمي مستقبليا، ويتكامل ذلك مع تخصيص موقع داخل المركز لتسويق ما يقوم به أبناء المحافظة من أعمال إبداعية وابتكارية لمنتجات النخيل.

فيما قدم الدكتور خالد عبد الحليم شكره لمحافظ أسوان للدعم والتعاون المستمر مع وزارة التنمية المحلية لكل برامج التنمية بشكل مبدع وخلاق، وإشراك القطاع الخاص فى إدارة القطاعات الخدمية ليكون نموذج لباقي المحافظات.

وأوضح المحافظ أننا نستلهم من خلال هذه اللقاءات التعرف على الأفكار والمقترحات لنبني مشروعا تنمويا، والوصول لتنفيذ نشاط اقتصادي يراعى البعد الاجتماعي، وتم التأكيد على أهمية وضع علامة تجارية لتمور محافظة أسوان وتصديرها للخارج بجودة وتميز عالمي.