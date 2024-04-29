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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات السلامة عمل يليق بالدولة المصرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

عبر اللواء أشرف عطية عن خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و كافة الجهات المعنية القائمة على تنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي كانت أسوان فى مقدمة  محافظات الجمهورية  لتطبيق المنظومة الرقمية داخل الشبكة الوطنية الموحدة. 

وذلك خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية مع افتتاح عدد من مراكز سيطرة الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والوزراء والمحافظين

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الشبكه الوطنية 

وأكد المحافظ أن المركز عمل قيادى يليق بالدولة المصرية ومجهز على أعلى مستوى لتحقيق السيطرة المتكاملة والتعاون مع كافة الأجهزة لسرعة احتواء الأزمات. 

 

وأشار أشرف عطية بأن المركز يعد نقلة نوعية كاملة لتحقيق التنسيق التام والسريع بين كافة الجهات المعنية ، لافتاً إلى أنه يمكن من خلاله إدارة أى أزمة بكفاءة عالية وأقل وقت ممكن، في إطار رؤية الرئيس السيسي لتكون على أتم الإستعداد لإدارة الأزمات حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة بإستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة .

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