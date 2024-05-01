عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "أبو شعرة.. حكاية أقدم قرية صناعة السجاد اليدوي".

وقال صبحي القويدي صانع سجاد يدوي: "السجاد المصري يتمتع بسمعة جيدة، إذ يمكنه منافسة إيران والدول الأخرى، ولدينا جودة صناعة عالية، والتصبيغ المصري أفضل من نظيره الإيراني، وليس لدينا التكلفة العالية في الغسيل مثل إيران".

وأضاف: "في البداية، نصنع النول الذي يتم تصنيع السجاد عليه، ثم يأتي الدور على مرحلة التصميم، بعدها تبدأ مراحل التنفيذ بحيث ننفذ التصميم الذي رسمناه".

إلى ذلك، قال فتحي سيدي أحمد صاحب مصنع سجاد يدوي: "في الماضي، كنا نعمل طبيعي 100% .. 100 عقدة و64 عقدة، ولكن، نظرا لارتفاع تكلفة الخامات بدأنا في خلط الحرير بمواد أخرى، والمطلوب هو دعم من الدولة في أسعار الخامات الطبيعية وإنشاء مراكز تدريب وإنشاء وحدة تصميم رسومات تواكب السوق العالمي وإنشاء مصبغة متكاملة ومرحلة تجهيز كامل ووحدة غسيل، ونناشد الدولة بأن تدعمها في كل ما تستطيعه".

