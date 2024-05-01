القاهرة الإخبارية: حماس ستسلم الرد على الاقتراح المصري خلال الـ 24 ساعة القادمة

كشف إعلام إسرائيلي أن مسؤول كبير في حمـ.ـاس يقول إن الرد على الاقتراح المصري سيتم تسليمه خلال الـ 24 ساعة القادمة .

ونشرت القاهرة الإخبارية نقلا عن رويترز تصريحات لـ مسؤول في حــ ــماس، أكد أن الحركة لا تزال تدرس العرض الأخير لوقف إطلاق النار في غزة .

وفي سياق متصل أكد مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، استمرار جهود التوصل لاتفاق بشأن الهدنة في قطاع غزة وسط أجواء إيجابية.

ونقلت قناة (القاهرة الإخبارية) عن المصدر قوله: " إن المشاورات المصرية مستمرة مع كافة الأطراف المعنية لحسم بعض النقاط الخلافية بين الطرفين".

