رئيس الأركان الإسرائيلي: العملية العسكرية في غزة مستمرة «بكل قوة»

قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، اليوم الأربعاء، إن العملية العسكرية في غزة مستمرة "بكل قوة".

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 34568 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77765، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ما أسفرت عن استشهاد 33 مواطنا وإصابة 57 آخرين، خلال 24 ساعة الماضية.