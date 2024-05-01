البنتاجون: الأمم المتحدة ستوزع المساعدات عبر الرصيف البحري في قطاع غزة

قالت الناطقة باسم البنتاجون سابرينا سينج، اليوم الأربعاء، أن الأمم المتحدة هي التي ستوزع المساعدات التي ستصل عبر الرصيف البحري في قطاع غزة وسائقو شاحنات المساعدات سيكونون طرفا ثالثا في التوزيع



كما أعلنت الناطقة باسم البنتاجون، إتمام إنشاء أكثر من 50% من رصيف غزة البحري.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34568 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الاصابات ارتفعت إلى 77765، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ما أسفرت عن استشهاد 33 مواطنا وإصابة 57 آخرين، خلال 24 ساعة الماضية.