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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تتعرض لضغوط للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة

صدى البلد

تعرض القادة الإسرائيليون لضغوط متجددة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة يوم الأربعاء بعد أن طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من بنيامين نتنياهو تسريع ومواصلة التحسينات خلال الأيام الأخيرة في كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع.

وفقا للجارديان، تقول الوكالات الإنسانية إنه على الرغم من أن عدد الشاحنات التي تدخل غزة بعد فحصها من قبل إسرائيل قد زاد بشكل كبير، إلا أنها لا تقدم سوى جزء صغير مما هو مطلوب.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن بلينكن أكد أهمية تسريع هذا التحسن والحفاظ عليه خلال اجتماع استمر ساعتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

أعادت إسرائيل يوم الأربعاء فتح معبر إيريز، المعبر الوحيد على الطرف الشمالي لقطاع غزة، بعد أشهر من الطلبات من وكالات الإغاثة الدولية، في حين تقوم الولايات المتحدة ببناء رصيف بحري للسماح بإيصال المساعدات عن طريق البحر. وتصل البضائع الآن عبر ميناء أشدود، الذي لا يبعد سوى مسافة قصيرة بالسيارة عن المنطقة المدمرة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه تم إحراز تقدم تدريجي نحو تجنب "مجاعة من صنع الإنسان يمكن منعها بالكامل" في شمال قطاع غزة، لكنه دعا إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهد. وتقول الوكالات الإنسانية إنها لا تزال تواجه عقبات بيروقراطية بالإضافة إلى صعوبات لوجستية خطيرة داخل غزة. وشكك بعض مسؤولي الإغاثة في الأساليب الإسرائيلية لإحصاء الشاحنات وحمولاتها التي تدخل القطاع.

قالت وزارة الخارجية الأردنية يوم الأربعاء إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا اثنتين من قوافل المساعدات الإنسانية الأردنية أثناء توجههما نحو قطاع غزة عبر الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والطحين وغيرها من المساعدات، تمكنت من مواصلة رحلتها والوصول إلى وجهتها. وقالت منظمة "هونينو"، وهي وكالة مساعدة قانونية إسرائيلية، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أربعة رجال "أوقفوا شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة" بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة الغربية.

وقال العقيد موشيه تيترو، رئيس إدارة التنسيق والارتباط الإسرائيلية في غزة، إنه يأمل أن يكون معبر إيريز مفتوحا كل يوم، وأن يساعد في الوصول إلى هدف دخول 500 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا. وسيكون ذلك متماشيا مع إمدادات ما قبل الحرب التي دخلت الجيب وأكثر بكثير مما تلقته خلال الأشهر السبعة الماضية.

تأتي رحلة بلينكن إلى إسرائيل وسط تكهنات متزايدة بأن إسرائيل ستشن قريبا هجوما تهدد به منذ فترة طويلة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث يلجأ أكثر من مليون فلسطيني نزحوا من منازلهم إلى الشمال. وقد أثارت الخطة معارضة شديدة من حلفاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تقول إن ظروف الاكتظاظ يمكن أن تؤدي إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين بالإضافة إلى المزيد من تعطيل عمليات تسليم المساعدات القادمة من مصر.

وقالت وزيرة الخارجية يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لا تستطيع دعم عملية رفح دون خطة إنسانية، وأنها لم تر مثل هذه الخطة.

إسرائيل هي المحطة الأخيرة في جولة بلينكن في الشرق الأوسط، وهي زيارته السابعة للمنطقة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي في أعقاب الهجمات المفاجئة التي شنتها حماس على جنوب إسرائيل .

ووفقاً لتحديث للأمم المتحدة نُشر يوم الأربعاء، فإن القصف الإسرائيلي من الجو والبر والبحر مستمر في معظم أنحاء غزة، مما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين وتهجير وتدمير المنازل وغيرها من البنية التحتية المدنية.

وتركز الاهتمام في إسرائيل على احتمال إطلاق سراح الرهائن الباقين على قيد الحياة المحتجزين في غزة إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس.

وفي اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في نهاية نوفمبر تم إطلاق سراح 100 من نحو 240 رهينة مقابل إطلاق سراح حوالي 240 امرأة وطفلا فلسطينيا محتجزين في السجون الإسرائيلية، لكنه انهار بعد أسبوع. وتقدر إسرائيل أن 129 رهينة ما زالوا في غزة، ويعتقد أن 34 منهم ماتوا.

 

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