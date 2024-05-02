هلا بالصيف .. هنا الزاهد تظهر عبر إنستجرام بملابس ملفتة | شاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

علقت هنا الزاهد على الصورة قائلة": هلا بالصيف".

ظهرت هنا الزاهد في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت توب ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالشراشيب مع تنورة قصيرة من نفس القماش.

تزينت هنا الزاهد بمجموعة من المجوهرات التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، قد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هنا الزاهد على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجًا جذابًا كشف عن جمال ملامحها.