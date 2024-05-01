أمين الفتوى : الأصل في الزواج واحدة وليس التعدد

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال هل الاصل فى الزواج التعدد أم الإفراد؟



وقال كمال، اليوم الأربعاء: "الاصل في الزواج الإفراد وليس التعدد، والآية الكريمة (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) ليس فيها دليل واضح وصريح عن التعدد، ايه علاقة اليتامى بتعدد الزوجات، فسبب نزول الآية هو المعين على الفهم، فسبب نزولها أن ابن اخت السيدة عائشة سالها عن معنى الاية، قالت له أن الآية مقصود بها اليتيمة تكون فى رعاية من يقوم برعايتها وعندها مال فمن يرعاها يعجبه مالها وجمالها فيتزوجها دون أن يعطيها الصداق، ولا يعطيها حقها فهذه الآية خطاب من الله للاوصياء على اليتامي، لو مش هتعمل كده تزوج غيرها ".

واوضح: "وبعض العلماء قالت ان الاصل فى الزواج زوجة واحدة والتعدد جاء على خلاف الاصل، وبعض العلماء قالوا يستحب ألا يزيد على زوجة واحدة إن حصل بها الإعفاف، حتى لا يقع الى الحرام".