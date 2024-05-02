لا داع للخوف..وزارة الصحة: ما يقرب من 14 مليون مصري تلقوا لقاح كورونا

علق حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة على الأثار السلبية والجانبية للقاح فيروس كورونا أسترازينيكا، وما هي أبرز الأعراض السلبية التي ظهرت في مصر.



وأضاف "حسام عبدالغفار" خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد أي مبرر لقلق المواطنين من أعراض لقاح أسترازينيكا الفترة الحالية، وذلك نتيجة مرور وقت طويل على تلقي اللقاح.



وأكمل: هناك ما يقارب من 14 مليون مصري تلقوا اللقاح، متابعا: لم يتم رصد أي إصابة في من تلقوا عقار أسترازينيكا أو غيره من اللقاحات، بعد تلقي اللقاح، ولا داع للخوف الآن، خاصة بعد مرور أعوام على الحصول على اللقاح.



وأوضح أن فيروس كورونا اصبح فيروس عادي، ولكنه لم يعد طارئ عالمي، منوها بأنه يتم تغيير لقاح الأنفلونزا كل عام بسبب تحور الفيروس،







