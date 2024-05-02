الصحة: 3 في المليون أصيبوا بالجلطات بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

علق حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة على الآثار السلبية والجانبية للقاح فيروس كورونا أسترازينيكا، وما هي أبرز الأعراض السلبية التي ظهرت في مصر.



وأضاف "حسام عبدالغفار"، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هيئة الدواء الأوروبية منحت موافقة على استخدام لقاح أسترازينيكا، متابعا: اللقاح قد يسبب جلطات، وذلك موجود داخل موافقة اللقاح.

3 في المليون أصيبوا بالجلطات

واسترسل: نسبة لا تزيد عن 3 في المليون أصيبوا بالجلطات بعد تلقي اللقاح، متابعا: لا يوجد عقار أو دواء آمن بنسبة 100%، ولكل دواء آثار وأعراض جانبية.

وأوضح أن هناك أكثر من 170 دولة أجازت استخدم عقار أسترازينيكا.، مضيفا: هناك 2 مليار و500 مليون شخص في العالم تلقوا عقار أسترازينيكا، وأصيب منهم 80 شخصا فقط بالجلطات.