استرازينيكا.. هل يسبب لقاح كورونا متلازمة جديدة لمن حصل عليه؟| فيديو

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن شركة أسترازينيكا كانت قد أعلنت أن لقاح كورونا له آثار جانبية نادرة، مضيفا أن هذا ليس جديدا.



وأضاف إسلام عنان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، "مفيش ضرر على اللى تلقى اللقاح من سنة أو سنتين، كما أن أي لقاح يتم استخدامه بيكون في احتياطات لازمة بشأنه خاصة بعد ما تم تناوله من الشركة بشأن حالات نادرة وحدوث ما يعرف بتجلط الدم مع متلازمة نقص الصفائح"، مضيفا أن لقاحات كورونا التي تم استخدامها إبان فترة ظهور وباء الفيروس ساهمت في الحد من الوفيات.



وتابع، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، قائلا: "لو مكنش في لقاح كان من الممكن أن يؤدي إلى وفاة 50 مليون تقريبا، خلاف الوفيات التي حدثت مع ظهور فيروس كورونا، موضحا أن هناك ما يسمى بحسابات المخاطر والمنفعة، ودائما ما يتم الرجوع إلى ذلك مع استخدام اللقاحات.



وأشار إسلام عنان، إلى أن الاستفادة من اللقاحات تتغطى على الآثار الجانبية للقاح وهي قد تكون موجودة وأيضا تكون نادرة.

