مستشار الرئيس: مافيش في الدنيا أدوية أو أطعمة أو لقاح إلا ولها آثار جانبية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن التطعيمات في كثير من الأحيان أنقذت حياة الملايين من البشر ولدينا منظومة تطعيمات مبرمجة منها الإجباري والاختياري.

وأضاف محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد أي شيء في الدنيا من أدوية أو أطعمة أو لقاح إلا ولها آثار جانبية، متابعًا أن أي لقاح بتجارب ويأخذ سنوات طويلة جدًا.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن نسبة الإصابة بجلسات الدم بسبب لقاح استرازينيكا بعد مرور كل هذه السنوات ضعيف جدًا.