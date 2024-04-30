الصحة عن جدل حدوث الجلطات بعد الحصول على"أسترازينيكا": التجلط معترف به منذ 2021|فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة في تعليقه على جدل أول إعتراف من شركة "استرازينيكا" أمام أحد المحاكم البريطانية بأن اللقاح قد يسبب زيادة معدلات الاصابة بالجلطات، مؤكداً أن عرض التجلط هو أحد الاعراض المعروفة والمقرة منذ سنة 2021 بنسبة 3 لكل مليون شخص وهو مايعكس أنه عرض شديد الندرة.

وأضاف "حسام عبد الغفار" خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON"، قائلاً:" وبالتالي نسبة أو معدل الاصابة بالجلطات بعد الحصول على التطعيم تكاد تكون مماثلة ومقاربة لمعدل الاصابة بالجلطات بعد الاصابة بالفيروس "



وأستكمل المتحدث بإسم وزارة الصحة، قائلاً: “ ولهذه الاسباب فإنه منذ عام 2021 لم توصي اي مؤسسة دوائية عالمية سواء منظمة الدواء الاوروبية او الصحة العالمية بتوقف الحصول على اللقاح، وذلك لان الفوائد المرجوة من الحصول عليه أكبر بكثير من الضرر بل أن الاصابة بفيروس كورونا ، قد تزيد من إحتمالية بالجلطات أكثر بعشرات المرات مقارنة في حال الحصول على التطعيم”



وشدد المتحدث بإسم وزارة الصحة، على أن الحديث اليوم عن تلك الجلطات يتزامن مع عام 2024 أي بعد سنوات في حين أن عرض الاصابة بالجلطات ، وذلك يأتي في نافذة زمنية لاتتجاوز الشهرين بعد الحصول على اللقاح كعرض جانبي نادر بشدة "







