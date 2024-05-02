بإمكانيات جبارة وتصميم مريح .. الإعلان الرسمي عن سماعات Beats Solo 4

إذا كنت تبحث عن سماعة بإمكانيات خارقة لن تندم على شرائها يمكنك التفكير في شراء سماعة الرأس Beats Solo 4

اللاسلكية وذلك بعد أن أعلنت علامة Beats التجارية عن الإصدارات الجديدة من السماعات

وفقا لموقع gsmarena تأتي سماعة الرأس اللاسلكية Beats Solo 4 بوزن 217 جرام، و تضم وسائد للأذن “UltraPlush”، وذلك مع عصابة رأس بتصميم مرن، كما تتميز السماعة بتصميم مريح.

وترتكز سماعة الرأس Beats Solo 4 على محول طاقة 40مم، والذي يأتي بتصميم مخصص لخفض التشويش ولدعم الإستجابة السريعة، وذلك مع وضوح أعلى في الصوتيات، وتغطية في نطاق أوسع.

تدعم سماعة Beats Solo 4 تقنية Spatial، وتقنية ديناميكية لتتبع حركة الرأس، وتدعم السماعة أيضا ميزة الإقتران السريع بلمس واحدة و بأجهزة iOS والأندوريد

تنطلق سماعة Beats Solo 4 بميزة دعم خدمة Find My أو Find My Device وفقاً للنظام المستخدم على الهاتف الذكي ولتحديد موقع السماعة في حالة فقدانها.

أما عن عمر سماعة Beats Solo 4 فتأتي السماعة بعمر بطارية يصل إلى 50 ساعة من التشغيل، كما تدعم الشحن السريع حيث يمكن شحن السماعة لمدة 10 دقائق لعمر شحن 5 ساعات.