عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بإمكانيات جبارة وتصميم مريح .. الإعلان الرسمي عن سماعات Beats Solo 4

صدى البلد

إذا كنت تبحث عن سماعة بإمكانيات خارقة لن تندم على شرائها يمكنك التفكير في شراء سماعة الرأس Beats Solo 4
 اللاسلكية وذلك بعد أن أعلنت علامة Beats التجارية عن الإصدارات الجديدة من السماعات 

وفقا لموقع gsmarena تأتي سماعة الرأس اللاسلكية Beats Solo 4 بوزن 217 جرام، و تضم وسائد للأذن “UltraPlush”، وذلك مع عصابة رأس بتصميم مرن، كما تتميز السماعة بتصميم مريح.

بميزات مذهلة هتبهرك .. تسريبات حول هاتف Moto X50 Ultra

يسحق الجميع .. تسريبات حول هاتف جوجل Pixel Fold 2

وترتكز سماعة الرأس Beats Solo 4 على محول طاقة 40مم، والذي يأتي بتصميم مخصص لخفض التشويش ولدعم الإستجابة السريعة، وذلك مع وضوح أعلى في الصوتيات، وتغطية في نطاق أوسع.

بميزات مذهلة هتبهرك .. تسريبات حول هاتف Moto X50 Ultra

يسحق الجميع .. تسريبات حول هاتف جوجل Pixel Fold 2

تدعم سماعة  Beats Solo 4 تقنية Spatial، وتقنية ديناميكية لتتبع حركة الرأس، وتدعم السماعة أيضا ميزة الإقتران السريع بلمس واحدة و بأجهزة iOS والأندوريد

 تنطلق سماعة  Beats Solo 4  بميزة دعم خدمة Find My أو Find My Device وفقاً للنظام المستخدم على الهاتف الذكي ولتحديد موقع السماعة في حالة فقدانها.

أما عن عمر سماعة  Beats Solo 4 فتأتي السماعة بعمر بطارية يصل إلى 50 ساعة من التشغيل، كما تدعم الشحن السريع حيث يمكن شحن السماعة لمدة 10 دقائق لعمر شحن 5 ساعات.

سماعة الرأس Beats Solo 4 السماعة Beats Solo Buds تصميم مرن عمر بطارية الشحن السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رياح الخير| مصر توقع أكبر مشروع في العالم بقلب الصعيد.. والاستثمارات 9 مليارات دولار

فريق محظوظ.. ناقد رياضي يعلق على فوز الأهلي اليوم أمام الإسماعيلي

عائد يومي 1500 جنيه.. تفاصيل أحدث شهادة ادخارية يطرحها البنك الأهلي

شبانة: مصطفى شوبير أنقذ الأهلي أمام الإسماعيلي.. وكولر أخطأ في التشكيل

الخطيب يطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة افشة .. فماذا حدث ؟

أسود وملفت.. شاهد فستان هنا الزاهد في حنة صديقتها يثير ضجة بالسوشيال ميديا

من المالديف.. هنادي مهنا بفستان يثير الجدل | شاهد

70 عاما على أول عُملة وطنية.. موعد طرح الـ 20 و50 جنيها الفضية

موضوعات متعلقة

بإمكانيات مش حتخليك تندم على شرائه .. أول صور رسمية لهاتفي vivo X100 Ultra وX100s

بميزات مذهلة هتبهرك .. تسريبات حول هاتف Moto X50 Ultra

ينتقل بين العلماء ..إطلاق روبوت OrionStar Mini بالذكاء الأصطناعي بإمكانيات خارقة

أخبار التكنولوجيا|أرخص تابلت سامسونج في السوق للطلبة وأقل ثمن موبايل للفئة المتوسطة.. اعرف أسعارهم ومواصفاتهم

تفويت المواعيد المهمة| شكاوى من مستخدمي هواتف آيفون.. فما القصة؟

يسحق الجميع .. تسريبات حول هاتف جوجل Pixel Fold 2

بإمكانيات خارقة.. تسريبات حول هواتف Huawei Pura 70 وPura 70 Pro

بمواصفات خارقة .. 3 أفضل ساعات من أندرويد برخص التراب

ترشيحاتنا

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بإعادة ملء الاحتياطي الإستراتيجي الأمريكي

أحمد عبدالحليم: الزمالك يعيش فترة جيدة مع جوميز.. وسامسون وزياد كمال يستحقان الفرصة

مفاجأة| ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

بإمكانيات جبارة وتصميم مريح .. الإعلان الرسمي عن سماعات Beats Solo 4

حسن مصطفى: كولر يظلم بعض لاعبي الأهلي لحساب آخرين..والإسماعيلي يعاني من نقص الخبرات

كيف أفتح صفحة جديدة مع الله بعد رمضان؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد فني للموضة على فستان أصالة في أبوظبي|شاهد

أول سيارة دفع رباعي من لامبورجيني Urus SE

بإمكانيات مش حتخليك تندم على شرائه .. أول صور رسمية لهاتفي vivo X100 Ultra وX100s

ساعة عمرو دياب في البحرين تثير ضجة| سعرها خرافي

فيديو

آمال ماهر تجري بروفاتها الأخيرة استعدادا لحفل الغد في جدة

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ