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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|بادر بالشراء بسرعة لموبايلات شاومي Poco سعرها 2300 جنيه وبإمكانيات جبارة وتصميم مريح.. الإعلان الرسمي عن سماعات Beats Solo 4

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بميزات مذهلة هتبهرك .. تسريبات حول هاتف Moto X50 Ultra

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية يمكنك شراء هاتف Moto X50 Ultra والذي من المقرر أن يتاح قريبا في الأسواق 

على الجانب الآخر وفقا لموقع “ gizmochina.” قدمت  شركة  شركة موتورولا قريباً للأسواق هاتف Moto X50 Ultra الذي رصد بالفعل في منصة 3C  والذي يأتي مزود بتقنية الشحن السريع بقدرة 125W.

بإمكانيات جبارة وتصميم مريح .. الإعلان الرسمي عن سماعات Beats Solo 4

إذا كنت تبحث عن سماعة بإمكانيات خارقة لن تندم على شرائها يمكنك التفكير في شراء سماعة الرأس Beats Solo 4
 اللاسلكية وذلك بعد أن أعلنت علامة Beats التجارية عن الإصدارات الجديدة من السماعات 

بادر بالشراء بسرعة.. موبايلات شاومي Poco سعرها 2300 جنيه

أعلنت Poco عن أسعارها خلال تخفيضات شهر مايو في الهند. ستقام التخفيضات بين 1 مايو و 10 مايو على Amazon و Flipkart.

تنطبق أسعار التخفيضات على سبعة من أجهزة الشركة. وتشمل هذه Poco X6 Pro و Poco X6 و Poco X6 Neo و Poco M6 Pro و Poco M6 و Poco C65 و Poco C61. تتراوح التخفيضات بين 1000 روبية هندية لجهاز C61 و 4000 روبية هندية لأجهزة سلسلة X6 (أي ما يعادل 2300 جنيه مصري).

بإمكانيات مش حتخليك تندم على شرائه .. أول صور رسمية لهاتفي vivo X100 Ultra وX100s

تسريبات عديدة قد شهدتها الفترة الماضية  حول هاتف   vivo X100 Ultra  وذلك إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب للهاتف 

وفقا لموقع digitaltrends تستعد شركة vivo لإطلاق اثنان من الإصدارات من سلسلة هواتف X100، وقد كُشِف  الشركة عن أول الصور الرسمية لهاتفي vivo X100 Ultra وX100s

هاتف ذكي هاتف Moto X50 Ultra شركة موتورولا الشحن السريع هاتف vivo X100 Ultra

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