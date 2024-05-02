بإمكانيات مش حتخليك تندم على شرائه .. أول صور رسمية لهاتفي vivo X100 Ultra وX100s

تسريبات عديدة قد شهدتها الفترة الماضية حول هاتف vivo X100 Ultra وذلك إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب للهاتف

وفقا لموقع digitaltrends تستعد شركة vivo لإطلاق اثنان من الإصدارات من سلسلة هواتف X100، وقد كُشِف الشركة عن أول الصور الرسمية لهاتفي vivo X100 Ultra وX100s.

اما عن تصميم الكاميرا الخلفية لهاتف vivo X100 Ultra فهي تأتي بتصميم يحاكي كاميرة Pro.

ولقد ظهرت صور الهاتف على منصة Weibo، كما تؤكد الصور الرسمية عن دعم هاتف vivo X100 Ultra بكاميرا periscope مع شعار Zeiss وذلك في إعدادات الكاميرا، وطلاء T للعدسات.

كما تشير كتابة أخرى على وحدة الكاميرا عن دعم واحدة من الكاميرات إلتقاط الصور وذلك بزوايا فائقة الإتساع، وذلك مع عدسات ببعد بؤري 14مم، وكاميرة للتكبير البصري بعدسات telephoto وبعد بؤري 85مم.

من المتوقع أن يأتي الهاتف vivo X100 Ultra برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، كما يأتي vivo X100s برقاقة معالج Dimensity 9300 Plus التي تتميز بسرعة 3.4 GHz .