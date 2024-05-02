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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بإمكانيات مش حتخليك تندم على شرائه .. أول صور رسمية لهاتفي vivo X100 Ultra وX100s

بإمكانيات مش حتخليك
بإمكانيات مش حتخليك تندم على شرائه .. أول صور رسمية لهاتفي v

تسريبات عديدة قد شهدتها الفترة الماضية  حول هاتف   vivo X100 Ultra  وذلك إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب للهاتف 

وفقا لموقع digitaltrends تستعد شركة vivo لإطلاق اثنان من الإصدارات من سلسلة هواتف X100، وقد كُشِف  الشركة عن أول الصور الرسمية لهاتفي vivo X100 Ultra وX100s.

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اما عن  تصميم الكاميرا الخلفية لهاتف   vivo X100 Ultra فهي  تأتي  بتصميم يحاكي كاميرة Pro.

ولقد ظهرت صور الهاتف  على منصة Weibo، كما تؤكد الصور الرسمية عن دعم هاتف vivo X100 Ultra بكاميرا periscope مع شعار Zeiss وذلك في إعدادات الكاميرا، وطلاء T للعدسات.

كما تشير كتابة أخرى على وحدة الكاميرا عن دعم واحدة من الكاميرات إلتقاط الصور وذلك بزوايا فائقة الإتساع، وذلك مع عدسات ببعد بؤري 14مم، وكاميرة للتكبير البصري بعدسات telephoto وبعد بؤري 85مم.

من المتوقع أن يأتي الهاتف vivo X100 Ultra برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، كما يأتي vivo X100s برقاقة معالج Dimensity 9300 Plus التي تتميز بسرعة 3.4 GHz .

شركة Vivo هواتف X100 اعلان تشويقي Vivo X100 Ultra عدسات telephoto رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3

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