هبوط لـ4000 جنيه.. انخفاض سعر هاتف أوبو Oppo Reno 10 Pro الرائد

هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G هو أعلى إصدار من سلسلة هواتف Oppo Reno الشهيرة من شركة اوبو والتي تتميز بتصميم أنيق ومواصفات عالية حيث يأتي هذا الهاتف بشاشة اموليد كيرف بمساحة 6.74 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ويعمل هذا الهاتف بمعالج قوي Snapdragon 8+ Gen 1 مع 12 جيجا رام مع كاميرا خلفية رئيسية 50 ميجا بيكسل بمثبت بصري وبطارية 4700 مللي أمبير داعمه للشحن السريع بقوة 100 واط.هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G هو أعلى إصدار من سلسلة هواتف Oppo Reno الشهيرة من شركة اوبو والتي تتميز بتصميم أنيق ومواصفات عالية حيث يأتي هذا الهاتف بشاشة اموليد كيرف بمساحة 6.74 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ويعمل هذا الهاتف بمعالج قوي Snapdragon 8+ Gen 1 مع 12 جيجا رام مع كاميرا خلفية رئيسية 50 ميجا بيكسل بمثبت بصري وبطارية 4700 مللي أمبير داعمه للشحن السريع بقوة 100 واط.

ولحسن الحظ يتوفر الهاتف في مصر بسعر مميز جدا يبلغ 22 ألف جنيه مصري بدلا من 26 ألف جنيه كما حدث في الأيام الماضية.



مواصفات هاتف Oppo Reno 10 Pro+

• الشاشة تأتي بشكل الثقب منحنية الأطراف من نوع AMOLED بمساحة 6.74 إنش بدقة 1240×2772 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 451 بكسل لكل إنش مع دعمها لمعدل التردد الأعلى الـ 120Hz بالإضافة لدعمها لخاصية الـ HDR10+ كما توجد طبقة حماية من نوع Asahi Glass AGC DT-Star2 مع دعم أكثر من مليار لون مع سطوع يصل الي 1400 شمعة .

• يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت من نوع LPDDR5x .

– لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري .

• يأتي بمعالج كوالكم حيث يأتي من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 بتكنولوجيا الـ 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 730 فهو نفس المعالج الموجود في هاتف الـ Xiaomi Poco F5 Pro والـ Nothing Phone 2 .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 .

• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 مستشعر سوني IMX890 وهي الكاميرا الأساسية وتدعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.5 وهي الكاميرا الخاصة بالبورترية 3X والزوم الديجتال حتى 120X وتدعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

• تدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 و120 و240 و480 إطار في الثانية الواحدة .

• البطارية تأتي بسعة 4700 مللي أمبير مع دعمه للشحن السريع بقوة 100 واط ويدعم الشحن العكسي .

• يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 13 مع واجهة أوبو الـ ColorOS 13.1 .

• يتوفر الهاتف باللون الارجواني وباللون الرمادي .