شاهد.. الصورة كلمة بمعرض أبو ظبي للكتاب

يهتم جناح الصورة أحد أقسام مركز أبوظبي للغة العربية في معرض الكتاب بأبوظبي، وهو القسم بتسليط الضوء على الأهمية الثقافية والتاريخية للصور ودورها في توثيق الأحداث والمجتمعات.

يهدف جناح الصورة إلى تقديم تجربة مميزة للزوار، حيث يتم عرض مجموعة متنوعة من الصور التاريخية التي تعكس تاريخ وثقافة العالم العربي.

يتم اختيار هذه الصور بعناية لتعبر عن مختلف جوانب الحياة العربية وتعرف الجمهور على قصص وأحداث مهمة.

يتم عرض الصور التاريخية في جناح الصورة بشكل جذاب ومنظم، حيث يتم تنسيقها وتصميمها بطريقة تسمح للزوار بالاستمتاع والتعرف على تفاصيل هذه الصور.

يتم استخدام الإضاءة المناسبة والألوان الملائمة لإبراز جمالية الصور وإيصال رسالتها بوضوح.

تهدف هذه الباقة الثقافية إلى توثيق التاريخ والثقافة العربية من خلال الصور التاريخية المعروضة، وتسليط الضوء على قيمتها الثقافية والتوثيقية.

كما يهدف الجناح إلى تعزيز الوعي بأهمية الصور في نقل الأحداث والمشاعر والمعاني، ودورها في توثيق الذاكرة الجماعية وتراث الأمة العربية.

وتشارك مصر ضيف الشرف في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخة هذا العام، ببرنامج ثقافيّ حافل يعكس تاريخها الفكري والمعرفي والحضاري، تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر

وتأكيداً من مركز أبوظبي للغة العربية، على تعزيز التعاون الثقافي والفكري، إذ أن مصر تشكّل منارةً للعلم والمعرفة والثقافة والفنون، وأثرت ثقافات ومعارف الجماهير بمضامين إبداعية في مختلف المجالات.

وتاتى شخصية نجيب محفوظ كشخصية محورية بالمعرض وسط اهتمام كبير من جميع المشاركين والزوار بمعرفة المزيد من التفاصيل عن حياة نجيب محفوظ وكتباته الثرية المتنوعة ..