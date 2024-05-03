عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شاهد.. الصورة كلمة بمعرض أبو ظبي للكتاب

صدى البلد

يهتم جناح الصورة أحد أقسام مركز أبوظبي للغة العربية في معرض الكتاب بأبوظبي، وهو القسم بتسليط الضوء على الأهمية الثقافية والتاريخية للصور ودورها في توثيق الأحداث والمجتمعات.

يهدف جناح الصورة إلى تقديم تجربة مميزة للزوار، حيث يتم عرض مجموعة متنوعة من الصور التاريخية التي تعكس تاريخ وثقافة العالم العربي.

 يتم اختيار هذه الصور بعناية لتعبر عن مختلف جوانب الحياة العربية وتعرف الجمهور على قصص وأحداث مهمة.

يتم عرض الصور التاريخية في جناح الصورة بشكل جذاب ومنظم، حيث يتم تنسيقها وتصميمها بطريقة تسمح للزوار بالاستمتاع والتعرف على تفاصيل هذه الصور.

 يتم استخدام الإضاءة المناسبة والألوان الملائمة لإبراز جمالية الصور وإيصال رسالتها بوضوح.

تهدف هذه الباقة الثقافية إلى توثيق التاريخ والثقافة العربية من خلال الصور التاريخية المعروضة، وتسليط الضوء على قيمتها الثقافية والتوثيقية. 

كما يهدف الجناح إلى تعزيز الوعي بأهمية الصور في نقل الأحداث والمشاعر والمعاني، ودورها في توثيق الذاكرة الجماعية وتراث الأمة العربية.

وتشارك مصر ضيف الشرف في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخة هذا العام، ببرنامج ثقافيّ حافل يعكس تاريخها الفكري والمعرفي والحضاري، تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر

وتأكيداً من مركز أبوظبي للغة العربية، على تعزيز التعاون الثقافي والفكري، إذ أن مصر تشكّل منارةً للعلم والمعرفة والثقافة والفنون، وأثرت ثقافات ومعارف الجماهير بمضامين إبداعية في مختلف المجالات.

 وتاتى شخصية نجيب محفوظ كشخصية محورية بالمعرض وسط اهتمام كبير من جميع المشاركين والزوار بمعرفة المزيد من التفاصيل عن حياة نجيب محفوظ وكتباته الثرية المتنوعة ..

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

20 ألف جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد اليوم بمصر

بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

60 جنيه انخفاضا| أسعار الدواجن والبيض اليوم مفاجأة بعد التراجع

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

الإعلامية الشهيرة خلف القضبان| أول صورة لحليمة بولند من داخل السجن.. تفاصيل

أقل من 2700 جنيه الحق اشتري|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بالصاغة

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا عاجلا

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الأردني يحذر من التبعات الكارثية لاستمرار الهجوم على غزة

نجم الأهلي السابق.. فريق إماراتي يقطع الطريق علي صفقة الزمالك المنتظرة

خبير آثار يفجر مفاجأة غير متوقعة.. هل عاش اليهود داخل مصر؟

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الجمعة

أسعار جاك JS4 موديل 2024 بعد تخفيض 190 ألف جنيه .. صور

بيان مهم بشأن صحة الرئيس الفلسطيني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. جفاف العين يصيبك بمضاعفات خطيرة

في عيد ميلادها 41| ملابس أثارت الجدل لـ ميريام فارس

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالتها في أبو ظبي| شاهد

فيديو

بتحضر صوتها الشتوي.. نيابة دبي تأمر بحبس إعلامي شهير بسبب ياسمين عز

أغنية من ألحاني.. رنا سماحة تكشف تفاصيل أحدث ألبوماتها

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المشاعر متغيرة .. نهى عابدين تكشف حقيقة رفضها للارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ