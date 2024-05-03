خبير مصرفي يكشف مزايا البنك الرقمي والفرق بينه وبين الفروع التقليدية

قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن «البنك الرقمي» عبارة عن مؤسسة مالية أو شركة متخصصة في التكنولوجية الرقمية، وتكون عادة مملوكة للبنك، وتقدم خدماتها من خلال الإنترنت، ومن خلال الوسائل الرقمية، بدلا من التواجد في فروع تقليدية.

وأوضح أبو الفتوح، خلال برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن البنك المركزي عرَّف البنك الرقمي، بأنه هو يقدم خدماته بشكل رئيسي من خلال الوسائل الإلكترونية، ولا يعتمد على الفروع.

وأشار إلى أن البنك الإلكتروني، يقدم خدماته، من خلال منصات إلكترونية متطورة، تسمح للعملاء بتنفيذ جميع معاملاتهم المالية بسهولة وأمان، مثل “فتح الحسابات، الودائع، التحويلات المالية، طلب القروض، التواصل مع البنك”.



ونوه أبو الفتوح، بأن التطبيقات (الأبلكيشن) الموجودة في الوقت الحالي، هي تابعة لبنوك قائمة بالفعل، موضحا "أنت بتروح البنك في الأساس، وبتطلب فتح الحساب، والبنك بيفتحلك الحساب، لكن المستخدم من البنك الرقمي، يختار بعض العمليات، من خلال الويب سايت الخاص بالبنك، أو من خلال الابلكيشن.

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