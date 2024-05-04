السنوار: صفقة وقف إطلاق النار المقترحة الأقرب لمطالب حماس

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن رئيس المكتب السياسي لـ حركة حماس في غزة يحيى السنوار تحدث عن صفقة وقف إطلاق النار المقترئحة عبر ممثلي حماس للمرة الأولى يوم الجمعة.

وحسب الصحيفة الأمريكية، قال السنوار إنها الأقرب حتى الآن لمطالب حماس.

وذكرت صحف عبرية نقلا عن مصدر سياسي قوله ان إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب مقابل صفقة تبادل.

الموقف النهائي لـ حماس

وقال مسؤول إسرائيلي: “ننتظر بفارغ الصبر رؤية الموقف النهائي لحماس. المعلومات لم تصل بعد، لكن في ضوء تجربة الماضي، حتى لو قالت حماس إنها تتبع الخطوط العريضة، فإن التفاصيل الصغيرة والتحفظات ستقدمها وهو ما قد يفسخ الصفقة”.

وسبق أن قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه لا يقرن وقف الحرب بإجراء صفقة تبادل للأسرى.