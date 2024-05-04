ياهو نيوز: القاهرة تقود مفاوضات صفقة تبادل الأسرى وسط تقدم كبير

وصل وفد من حركة حماس الفلسطينية إلى القاهرة اليوم السبت حيث أفادت وسائل الإعلام الرسمية المصرية عن وجود “تقدم ملحوظ” في محادثات وقف إطلاق النار الجارية مع إسرائيل بينما قلل مسؤول إسرائيلي من احتمالات التوصل إلى هدنة، وفق ما ذكرت شبكة ياهو نيوز الأمريكية.

تصاعدت الضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق – حيث تتصاعد الأزمة الإنسانية في غزة بشكل كبير بينما تصر إسرائيل على أنها ستشن هجوماً على رفح ، المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع.

قالت ياهو إن المخاطر كبيرة من أجل التوصل إلى وقف للحرب المستمرة منذ ما يقرب من سبعة أشهر .



ويلجأ أكثر من مليون فلسطيني إلى مدينة رفح على طول الحدود مع مصر، وقد فر العديد منهم من شمال غزة في وقت قالت فيه مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة إن هناك الآن مجاعة شاملة في شمال غزة وتهدد الجنوب كذلك.



وقد أعلن الوسطاء المصريون والأميركيون عن وجود علامات على التوصل إلى تسوية في الأيام الأخيرة، لكن فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تظل متشابكة مع بسبب الاحتلال و ما إذا كان سيقبل بإنهاء الحرب دون الوصول إلى هدفه المعلن المتمثل في تدمير حماس.

نقلت ياهو الأمريكية عن قناة القاهرة الإخبارية المصرية، السبت، من إنه تم التوصل إلى توافق حول العديد من النقاط المتنازع عليها.

وتريد حماس وقف كامل للحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من غزة.

وأسفرت الحرب عن استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة المحليين في غزة، وتسببت في دمار واسع النطاق وأغرقت القطاع في أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وتقول إسرائيل إن المسلحين ما زالوا يحتجزون نحو 100 رهينة ورفات أكثر من 30 آخرين.

وقلل مسؤول إسرائيلي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، من احتمالات إنهاء الحرب.

وقال المسؤول لوكالة أسوشيتد برس إن إسرائيل لن توافق تحت أي ظرف على إنهاء الحرب كجزء من صفقة إطلاق سراح الرهائن.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح السبت على غزة عن استشهاد ستة أشخاص على الأقل. وتم انتشال ثلاث جثامين من تحت أنقاض مبنى في رفح، وتم نقلها إلى مستشفى يوسف النجار. كما أسفرت غارة على مخيم النصيرات للاجئين في وسط غزة عن استشهاد ثلاثة أشخاص، وفقا لمسؤولين في المستشفى.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل 13 ألف مسلح، دون تقديم أدلة تدعم هذا الادعاء.

وفي تطورات ذات صلة هذا الأسبوع، أطلعت إسرائيل مسؤولي إدارة بايدن على خطط إجلاء المدنيين قبل عملية رفح، وفقًا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على المحادثات.

وحذرت الأمم المتحدة من أن مئات الآلاف سيكونون "معرضين لخطر الموت الوشيك" إذا تقدمت إسرائيل إلى داخل المدينة المكتظة بالسكان، والتي تعد أيضًا نقطة دخول مهمة للمساعدات الإنسانية.

وقالت مديرة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، سيندي ماكين، يوم الجمعة، إن المدنيين المحاصرين في شمال قطاع غزة، وهو الجزء الأكثر عزلة في قطاع غزة، قد دخلوا في حالة مجاعة.

واضافت ماكين إن وقف إطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات عبر الطرق البرية والبحرية أمر ضروري.

وفتحت إسرائيل مؤخرا معابر جديدة لإدخال المساعدات إلى شمال غزة، لكن يوم الأربعاء، منع المستوطنون الإسرائيليون القافلة الأولى قبل عبورها إلى القطاع المحاصر.

ويحدد الاقتراح الذي طرحه الوسطاء المصريون على حماس عملية مؤلفة من ثلاث مراحل، والتي من شأنها أن تؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، وإطلاق سراح جزئي للرهائن الإسرائيليين، كما تتضمن نوعاً من الانسحاب الإسرائيلي كما ستستمر المرحلة الأولية لمدة 40 يومًا.

ستبدأ حماس بإطلاق سراح الرهائن المدنيين مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

وقال المحلل جيرشون باسكن، إنه يبدو أن حماس وافقت على الإطار الذي اقترحته مصر وقبلته إسرائيل بالفعل.