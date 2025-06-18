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وصول مدير أمن القاهرة لموقع عقار السيدة زينب المنكوب
انتشال جثة سيدة من أسفل انقاض عقار السيدة زينب
انهيار عقار من ٤ طوابق في السيدة زينب بالقاهرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتشال جثة سيدة من أسفل انقاض عقار السيدة زينب

عقار السيدة زينب
عقار السيدة زينب
أحمد مهدي

انتشلت الأجهزة الأمنية في القاهرة جثة سيدة من أسفل انقاض عقار السيدة زينب المنكوب وجاري البحث عن باقي سكان العقار.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا افاد بانهيار عقار سكني مكون من ٤ طوابق في منطقة السيدة زينب.

على الفور دفعت الأجهزة الأمنية في القاهرة ب سيارات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف الي موقع الحادث وجرى البحث عن سكان العقار أسفل الأنقاض.

حيث فرضت الأجهزة الأمنية بالقاهرة كردون أمني بمحيط الحادث في شارع قدري بمنطقة السيدة زينب ويتم البحث عن ناجيين أسفل العقار.

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