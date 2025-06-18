انتشال جثة سيدة من أسفل انقاض عقار السيدة زينب

انتشلت الأجهزة الأمنية في القاهرة جثة سيدة من أسفل انقاض عقار السيدة زينب المنكوب وجاري البحث عن باقي سكان العقار.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا افاد بانهيار عقار سكني مكون من ٤ طوابق في منطقة السيدة زينب.

على الفور دفعت الأجهزة الأمنية في القاهرة ب سيارات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف الي موقع الحادث وجرى البحث عن سكان العقار أسفل الأنقاض.

حيث فرضت الأجهزة الأمنية بالقاهرة كردون أمني بمحيط الحادث في شارع قدري بمنطقة السيدة زينب ويتم البحث عن ناجيين أسفل العقار.