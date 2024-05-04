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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استلام 202 ألف طن .. البنك الزراعي المصري: 190 نقطة لاستقبال القمح

صدى البلد

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا عن بدء البنك الزراعي المصري في تسلم محصول القمح لموسم 2024، وذلك في حلقة اليوم من برنامج “ صالة التحرير ” المذاع على قناة “ صدى البلد”.

 

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وقال محمد علاء المستشار التنفيذي لشؤون الإنتاج والتخزين بالبنك الزراعي المصري، :"  نستعد منذ فترة طويلة لاستقبال مخزون القمح ".

أضاف محمد علاء:"  لدينا 190 نقطة تميع قمح وتستقبل حوالي 800 الف طن قمح واستقبلت 202 الف طن قمح حتى الآن ".

تابع محمد علاء:" موس ماستلام القمح مازال مستمر حتى يوم 15 أغسطس ومازال هناك حوالي 60 % من القمح على الأرض ولم يتم توريده بعد ".

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