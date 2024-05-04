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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية: استمرار تفريغ القمح المورد إلى صومعة طنطا الإماراتية.. صور

لجنة المركزية توريد
لجنة المركزية توريد القمح

أعلنت لجنة المرور المركزية بالغربية اليوم مراحل أعمال توريد القمح المحلى موسم 2024 بشون وصوامع علي مستوي قري ومراكز المحافظة وذلك خلال متابعة اللجنة المركزية اليوم لعملية تفريغ التريلات والسيارات المحمله بالأقماح الوارده من الشون لتفريغها  بصومعة طنطا القابضه " الاماراتيه".

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وتابعت اللجنه عملية نقل الأقماح من الشون التى استكملت السعه التخزينية لها وذلك لنقلها إلى صومعة طنطا القابضه " الاماراتيه " فى إطار توجيهات محافظ الغربية و وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية بنقل الأقماح من المواقع التخزينية عقب استكمال السعات التخزينية ونقلها إلى الصومعة .

واطمأنت اللجنه على سير العمل بالشون والصوامع وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لإستلام محصول القمح في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة لتوريد القمح المحلى لموسم  2024 م وذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة ،  تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، واكدت اللجنه ان كافة الشون والصوامع تسير بها عمليات استقبال القمح المحلى موسم 2024 دون أى معوقات

وتلقت اللجنو بيان التوريد مساء أمس الجمعة
 البنك الزراعي وارد سابق  36053.147 طن              
وارد اليوم:  2921.039  طن
الإجمالي :   38974.186   طن
شركة المطاحن :وارد سابق : 24821.481  طن                    
وارد اليوم :   2048.793   طن
الإجمالي :   26870.274   طن 
الشركه المصريه القابضه : وارد سابق :  9184.904  طن           
وارد اليوم :  600.994   طن                      
الإجمالي :    9785.898  طن                        
إجمالى محافظة الغربية :
إجمالى سابق :70059.532    طن                  
إجمالى اليوم 5570.826 طن                   
إجمالى محافظة الغربيه 75630.358 طن
بيان كميات القمح الواردة من مديرية الزراعة المستخدمة كتقاوى هى.458.616            طن
               
إجمالى العام للمحافظة. 76088.974  طن        

اجمالى المساحة المنزرعة     125526   فدان
الاجمالى السعة التخزينية بالمحافظة بعد زيادة نسبة ٢٠٪ هى 230688 طن.

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الجدير بالذكر أن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد شدد ، على رفع درجة الاستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح هذا العام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها للاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظا على المحصول موجها بالتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد والاستلام،  فضلا عن تمهيد الطرق الرئيسية للشون والمطاحن، وكذلك الحرص على وجود سيارة إطفاء قريبة من كل موقع تخزين.

وناشد محافظ الغربية، جميع المزارعين والموردين والتجار بسرعة توريد محصول القمح المحلي، مؤكدا  أن هناك 24 موقع تخزين مختلفة بالمحافظة مستعدة لاستقبال القمح  كما وجه بتكثيف حملات التوعية واللقاءات للقيادات بالمجتمع من العمد والمشايخ ، لحث المزارعين على توريد محصول القمح حرصا على توفير الأمن الغذائي لمصر.

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أعضاء اللجنة إدارة الشئون اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اجتماع المجلس الاعلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الدكتورة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الر الدكتور طارق رحمي الداخلي التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة

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