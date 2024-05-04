الغربية: استمرار تفريغ القمح المورد إلى صومعة طنطا الإماراتية.. صور

أعلنت لجنة المرور المركزية بالغربية اليوم مراحل أعمال توريد القمح المحلى موسم 2024 بشون وصوامع علي مستوي قري ومراكز المحافظة وذلك خلال متابعة اللجنة المركزية اليوم لعملية تفريغ التريلات والسيارات المحمله بالأقماح الوارده من الشون لتفريغها بصومعة طنطا القابضه " الاماراتيه".

وتابعت اللجنه عملية نقل الأقماح من الشون التى استكملت السعه التخزينية لها وذلك لنقلها إلى صومعة طنطا القابضه " الاماراتيه " فى إطار توجيهات محافظ الغربية و وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية بنقل الأقماح من المواقع التخزينية عقب استكمال السعات التخزينية ونقلها إلى الصومعة .

واطمأنت اللجنه على سير العمل بالشون والصوامع وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لإستلام محصول القمح في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة لتوريد القمح المحلى لموسم 2024 م وذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، واكدت اللجنه ان كافة الشون والصوامع تسير بها عمليات استقبال القمح المحلى موسم 2024 دون أى معوقات

وتلقت اللجنو بيان التوريد مساء أمس الجمعة

البنك الزراعي وارد سابق 36053.147 طن

وارد اليوم: 2921.039 طن

الإجمالي : 38974.186 طن

شركة المطاحن :وارد سابق : 24821.481 طن

وارد اليوم : 2048.793 طن

الإجمالي : 26870.274 طن

الشركه المصريه القابضه : وارد سابق : 9184.904 طن

وارد اليوم : 600.994 طن

الإجمالي : 9785.898 طن

إجمالى محافظة الغربية :

إجمالى سابق :70059.532 طن

إجمالى اليوم 5570.826 طن

إجمالى محافظة الغربيه 75630.358 طن

بيان كميات القمح الواردة من مديرية الزراعة المستخدمة كتقاوى هى.458.616 طن



إجمالى العام للمحافظة. 76088.974 طن

اجمالى المساحة المنزرعة 125526 فدان

الاجمالى السعة التخزينية بالمحافظة بعد زيادة نسبة ٢٠٪ هى 230688 طن.

الجدير بالذكر أن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد شدد ، على رفع درجة الاستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح هذا العام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها للاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظا على المحصول موجها بالتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد والاستلام، فضلا عن تمهيد الطرق الرئيسية للشون والمطاحن، وكذلك الحرص على وجود سيارة إطفاء قريبة من كل موقع تخزين.

وناشد محافظ الغربية، جميع المزارعين والموردين والتجار بسرعة توريد محصول القمح المحلي، مؤكدا أن هناك 24 موقع تخزين مختلفة بالمحافظة مستعدة لاستقبال القمح كما وجه بتكثيف حملات التوعية واللقاءات للقيادات بالمجتمع من العمد والمشايخ ، لحث المزارعين على توريد محصول القمح حرصا على توفير الأمن الغذائي لمصر.

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