عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

جامعة طنطا
جامعة طنطا

شارك الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا  في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد اليوم برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب.

الإدارية العليا تلغي قرار رئيس جامعة طنطا بمجازاة أستاذ بكلية التربية الرياضية


في بداية الاجتماع وجه المجلس التهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة  تنصيب سيادته لتولي فترة رئاسية جديدة، مُتمنين لسيادته التوفيق والسداد في بناء "الجمهورية الجديدة".

txt

آليات لتسعير قيمة المتر.. الغربية تستعد لبدء تطبيق قانون التصالح

‎كما شهد المجلس التوجيه بضرورة استعداد الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، وسرعة إعلان الكليات لجداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية، وضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق يكون لها مردود اقتصادي.

IMG-20240427-WA0053
IMG-20240427-WA0053
IMG-20240427-WA0052
IMG-20240427-WA0052
اعضاء المجلس اجتماع المجلس الاعلى ادا ئيس الجمهورية التربية الرياضية التربي البحث العلمي افي اقتصاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ابتكار التعليم العالي والبـــحث التعليم العال الجامعة المصرية اليابانية للعلوم الجامعات والمعاهد التكنولوجيا التعليم العالي والبحث العلمي التكنولوج التعليم العالي و التكنولوجي الجمهورية الجديدة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مصطفى رفعت الرئي الدكتور محمود ذكي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الدكتور ايمن عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل الغندور بعد خسارة الزمالك البطولة الأفريقية لكرة اليد أمام الترجي

قرار حكومي عاجل بوقف انقطاع الكهرباء في هذا الموعد.. تفاصيل

ملابس ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

وقف انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال غدا ولمدة 8 أيام .. تعرف على السبب

طلب عاجل من الأهلي بشأن مباراة الترجي في نهائي إفريقيا

«منشور وتعليق» يحسمان الأمر.. حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة

بيانات مغلوطة| ماذا قالت مصر للطيران حول الرحلة MS256 وطائرة الغردقة؟

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتابع أعمال توسعه ورصف شارع سكه طنطا بمدينه زفتى

ترشيحاتنا

خليه في المياه.. منتجو الأسماك يتحدون حملات المقاطعة

مدفوعة الأجر| حقيقة عطلة أحد الشعانين "السعف".. وهذا موعد إجازة شم النسيم 2024

الفرح تحول إلى مأتم.. مصرع عروسين ومصور غرقاً فى ليلة زفافهم

دهاء أنور السادات واستراتيجية التعالي.. ماذا قال عنه كيسنجر؟

أستاذ استثمار: مصر تستهدف زيادة الصادرات في الصناعات الهندسية

حجز المركز الثاني.. النصر يضمن مشاركته في السوبر السعودي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض

طريقة لقمة القاضي في ثوانٍ

«منشور وتعليق» يحسمان الأمر.. حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة

ملابس جريئة.. نهى عابدين تستعرض جمالها بإطلالة ملفتة

فيديو

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ