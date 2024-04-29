محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير طريق طنطا محلة منوف

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أعمال التطوير الجارية بطريق محلة منوف وحتى مجمع الكليات بسبرباي ومجمع المواقف مرورا بمركز اصدار بطاقات الرقم القومي بطول كيلو و 200 متر وعرض من 18 الى 20 متر

وتشمل أعمال التطوير تغطية الترعة الجانبية الأولى منعا للحوادث المتكررة بالمنطقة وتدبيش ترعة القاصد حفاظا على المجرى المائي بالإضافة الى انارة الطريق ويمثل ذلك حل جذري لتوسعة الطريق ومحور مروري يساهم في تحسين حركة النقل بين قرى مركز ومدينة ومنطقة التلفزيون ومجمع الكليات بالمدينة ولعدم تكرار الحوادث .



وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين عدم انتظار السيارات بمنطقة الاعمال لسرعة انهائها ولعدم تعرض السيارات للإتلاف .

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