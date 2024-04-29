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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير طريق طنطا محلة منوف

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أعمال التطوير الجارية بطريق محلة منوف وحتى مجمع الكليات بسبرباي ومجمع المواقف مرورا بمركز اصدار بطاقات الرقم القومي بطول كيلو و 200 متر وعرض من 18 الى 20 متر

وتشمل أعمال التطوير تغطية الترعة الجانبية الأولى منعا للحوادث المتكررة بالمنطقة وتدبيش ترعة القاصد حفاظا على المجرى المائي بالإضافة الى انارة الطريق  ويمثل ذلك حل جذري لتوسعة الطريق ومحور مروري يساهم في تحسين حركة النقل بين قرى مركز ومدينة  ومنطقة التلفزيون ومجمع الكليات بالمدينة ولعدم تكرار الحوادث .

احتفال الآلاف من الأقباط بأحد الشعانين بمطرانيتي طنطا والمحلة.. صور


وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين عدم انتظار السيارات بمنطقة الاعمال لسرعة انهائها ولعدم تعرض السيارات للإتلاف .

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