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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب حصاد القمح.. مصرع شاب أسفل ماكينة دريس الغلة بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى شاب مصرعه  إثر إصابته أثناء حصاد القمح بإحدى قرى الدقهلية..
وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب أثناء عمله بماكينة دريس الغلة بإحدى قرى الدقهلية. 
وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتبين مصرع شاب يدعى ضياء وحيد احمد 19 عامًا مقيم عزبة البراغبت التابعة لابو جلال بشربين.
وبسؤال الشهود أكدوا أن ماكينة دراسة  الغلة وراء الحادث حيث وقع تحت  الماكينة وأصيب بتهتك فى جسده ولقى مصرعه على الفور ولا توجد شبهة جنائية.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

الدقهلية تولت النيابة التحقيق شرطة النجدة شاب يدعي قري الدقهلية لقى شاب مصرعه مديرية أمن الدقهلية

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