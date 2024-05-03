البنك الزراعى: استلام 1.2 مليون طن قمح خلال أسبوع

استعرض برنامج “حقائق وأسرار”جهود البنك الزراعي المصري في استلام محصول القمح من الفلاحين على مستوى الجمهورية.

قال الدكتور محمد علاء المستشار التنفيذي لشؤون التخزين بالبنك الزراعي المصري خلال التقرير المعروض عبر قناة "صدى البلد" انه بدأ الاستعداد لاستلام محصول القمح عبر 190 نقطة تجميع على مستوى محافظات الجمهورية.

أوضح محمد علاء أن نقاط التجميع تستوعب 800 الف طن قمح وتم استلام 202 الف طن في الفتره من 23 ابريل حتى 30 ابريل.

1.2 مليون طن

ولفت المستشار التنفيذي لشؤون التخزين بالبنك الزراعي انه بالنسبة لباقي الجهات المسؤولة عن استقبال القمح كالصوامع والبنك وجهات أخرى فتم استقبال 1.2 مليون طن قمح ويمتد موسم القمح حتى 15 اغسطس.

وأشار الدكتور محمد علاء إلى انه مازال نسبه 60% من القمح لم يتم درسه وتوريده.