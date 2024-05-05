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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل سعر عيار ذهب في محلات الصاغة اليوم 5-5-2024

سعر الذهب
سعر الذهب

سجل أقل سعر عيار ذهب وهو عيار 14 الأدني قيمة نحو 2052 جنيه للبيع و 2065 جنيه للشراء، وذلك الأحد الموافق 5-5-2024.

واستقر  سعر الذهب مع بداية تعاملات اليوم  داخل محلات الصاغة على مستوي الأعيرة المختلفة دون أي تغيير.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر السبت 4-5-2024

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت في مصر

ارتفاع طفيف

كان سعر المعدن الأصفر قد شهد ارتفاعا في ختام تعاملات اليوم السبت مقدار 5 جنيهات  في الجرام الواحد.

عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 3070 جنيه للبيع و 3090 جنيه للشراء .

عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 3508 جنيه للبيع و 3531 جنيه للشراء .

عيار 18

ووصل سعر عيار 18 نحو 2631 جنيه للبيع و 2648 جنيه للشراء 

أوقية الذهب 

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 2301 دولار للبيع و 2302 دولار للشراء.

أوقية الذهب 

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 24.65 ألف جنيه للبيع و 24.72 ألف جنيه للشراء.

تراجع عالمي

تراجع الذهب إلى أقل مستوى خلال شهر، على الرغم من بيانات الوظائف الأميركية الأضعف من المتوقع، ليواصل الانخفاض من ارتفاع كبير في أبريل مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح في ظل انحسار المخاطر الجيوسياسية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى 2302.09 دولار للأونصة، حيث هبط للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بشكل طفيف إلى 2311.10 دولار للأونصة، بحسب وكالة رويترز.

وتخلى الذهب عن مكاسبه بعد أن قفز إلى أعلى مستوى له خلال تعاملات الجمعة عند 2320.78 دولار للأونصة فور صدور البيانات التي أظهرت زيادة الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة 175 ألفاً الشهر الماضي، أي أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 243 ألف وظيفة.

وانخفض الذهب بنسبة 5.7%، أو نحو 140 دولاراً للأونصة، منذ أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2431.29 دولار في أبريل، مدفوعاً بموجات توتر في الشرق الأوسط، ومشتريات قوية من البنوك المركزية.

وقال الخبير الاستراتيجي للعملات لدى OCBC، كريستوفر وونج: "الانخفاض الكبير خلال الأسبوعين الماضيين كان بسبب تراجع المخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية".

وأشار الفدرالي الأميركي،  إلى أنه لا يزال يميل لتخفيض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكنه لوح إلى أن قراءات التضخم التي صدرت في الآونة الأخيرة وجاءت مخيبة للآمال قد تؤجل تخفيض الفائدة لبعض الوقت.

ويكون الذهب عادة وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبيته لأنه لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى 26.5268 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين 0.3% إلى 952.76 دولار مرتفعاً بنحو 5% في الأسبوع حتى الآن. وارتفع البلاديوم أيضاً 1.2% إلى 946.96 دولار.

اسعار الذهب في السوق

قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، و تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت الأوقية مساء أمس عند مستوى 2301 دولار.

تماسك الذهب مع نهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية، والتي أعادت الآمال مرة آخرى بشأن الخفض المبكر لأسعار الفائدة، لتفادى تعرض الاقتصاد الأمريكية لحالة من الركود.

وكانت الأسواق قد قلصت التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيتها، بجانب تصريحات جيروم باول.

وكشف تقرير الوظائف الأمريكية انخفاض وتيرة التوظيف في شهر أبريل، بجانب ارتفاع معدل البطالة، مع انخفاض متوسط الأجور في الساعة سنويًا وشهريًا.

وأضاف، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف بالقطاع الخاص 175 ألف وظيفة عن شهر أبريل، فيما توقع الخبراء إضافة 238 ألف وظيفة، وأضاف أيضًا القطاع الخاص غير الزراعي 167 ألف وظيفة في أبريل.

في حين، سجل معدل البطالة الأمريكية 3.9% في أبريل، وسجل متوسط الأجور في الساعة على أساس شهري 0.2% في أبريل، وعلى أساس سنوي، فقد سجل متوسط الأجور 3.9%.

 

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