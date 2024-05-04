يقدّر العلم | أحمد موسى : أبو العينين يقدم منحًا دراسية للطلاب

علق الإعلامي أحمد موسى، على كل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو خاص بالدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أبو العينين يقدم منح دراسية للطلاب بأرقام فلكية وهذا تأكيد على تقدير أبو العينين للعلم".

وتابع" أبو العينين يبحث دائما على الشباب النابغين القادرين على تطوير انفسهم من اجل خدمة العلم".

وأضاف" حسام موافي عالم جليل والجميع يتحدث عن الدكتور حسام موافي بكل خير واحترام ".

وأكمل الإعلامي احمد موسى:" البعض اجتزأوا الصور من سياق الفرح لأغراض معينة ومن فعلوا هذا الامر ناس خسيسة ورخيصة ".